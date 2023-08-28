В ЛНР назвали число сбитых российскими ВС украинских беспилотников

Более 60 украинских беспилотников сбили в небе над Луганской народной республикой (ЛНР) за неделю российские системы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

«Противник потерял более 60 БПЛА, а небо над Луганщиной осталось неприкосновенным», — написал он в Telegram.

По данным главы региона, все 44 попытки нарушения воздушного пространства республики были успешно отражены.

23 августа Пасечник встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Он доложил главе государства, что ситуация в республике остается напряженной, но без резких обострений, из-за активных боевых действий на некоторых участках территории республики.

14 августа Пасечник сообщал, что российские силы за неделю отразили более 15 попыток украинской армии прорваться на территорию ЛНР, потери противника составили около 210 человек.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.