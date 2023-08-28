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В Крыму задержали осквернившего монумент участникам СВО

МВД сообщило о задержании в Крыму осквернившего монумент участникам спецоперации

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Shutterstock

В Крыму молодой человек задержан за осквернение памятника участникам спецоперации. Об этом говорится на сайте МВД республики.

Отмечается, что сотрудники ведомства изучили видеозапись одного из Telegram-каналов, после чего «установили личность и задержали молодого человека, допустившего действия, осквернившие монумент, посвященный героям Вооруженных сил Российской Федерации, принимающих участие в Специальной Военной Операции».

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград участникам специальной военной операции в Курске наградил медалями Героя Российской Федерации и иными госнаградами бойцов 127 мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, отличившихся в ходе СВО на Украине. Глава государства отметил, что эти военные не только одержали победу в бою, но и спасли своих боевых товарищей, чей танк подбил оппонент.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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