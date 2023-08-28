Врач перечислила продукты, с которыми опасно сочетать дыню

Дыню не рекомендуется сочетать с алкоголем, в особенности с пивом, а также кисломолочными продуктами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, такое сочетание продуктов может привести к проблемам с пищеварением, в том числе, к метеоризму, диарее, коликам и тошноте.

«Но если кто-то хочет, то можно воспользоваться таким способом и получить слабительный эффект», — отметила эксперт.

В начале августа врач-диетолог Ольга Шестакова говорила, что мнение о том, что во время и после употребления дыни нельзя пить воду и другие напитки, потому это может нарушить процессы пищеварения, является мифом. По ее словам, желудок прекрасно справляется с разделением продуктов на фракции и приспособлен переваривать разнообразную пищу и часто одновременно.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что кожа зрелой дыни должна быть упругой, но податливой — она слегка проминается при нажатии. Если дыня слишком твердая, вероятно, ее черед еще не настал. Кроме того, специалист советовала обращаться внимание на запах плода.

Ранее фермер из Китая создал гибрид дыни и арбуза.