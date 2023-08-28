Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила продукты, с которыми опасно сочетать дыню

Врач Мухина: дыню опасно сочетать с алкоголем и кисломолочными продуктами

close
100%
Depositphotos

Дыню не рекомендуется сочетать с алкоголем, в особенности с пивом, а также кисломолочными продуктами. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, такое сочетание продуктов может привести к проблемам с пищеварением, в том числе, к метеоризму, диарее, коликам и тошноте.

«Но если кто-то хочет, то можно воспользоваться таким способом и получить слабительный эффект», — отметила эксперт.

В начале августа врач-диетолог Ольга Шестакова говорила, что мнение о том, что во время и после употребления дыни нельзя пить воду и другие напитки, потому это может нарушить процессы пищеварения, является мифом. По ее словам, желудок прекрасно справляется с разделением продуктов на фракции и приспособлен переваривать разнообразную пищу и часто одновременно.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого говорила, что кожа зрелой дыни должна быть упругой, но податливой — она слегка проминается при нажатии. Если дыня слишком твердая, вероятно, ее черед еще не настал. Кроме того, специалист советовала обращаться внимание на запах плода.

Ранее фермер из Китая создал гибрид дыни и арбуза.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях