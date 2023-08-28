Украденный в детстве сын впервые за 42 года встретился с матерью

В Чили мужчина впервые за 42 года встретился со своей матерью, пишет New York Post. Его украли, когда он находился еще в роддоме.

Как пишут СМИ, Мария Гонсалес родила сына Джимми в Чили, однако вернуться домой с ребенком мать так и не смогла. Врачи обманули ее, сообщив, что младенец не выжил, а его тело утилизировано. Сам мужчина, который в итоге вырос в приемной семье в США, не планировал искать биологических родителей, но все изменилось в одночасье.

В апреле Джимми прочитал новости об усыновленных чилийцах, которое воссоединились со своими семьями благодаря некоммерческой благотворительной организации Nos Buscamos. Мужчина решил обратиться за помощью к сотрудникам фонда, и те начали работу по поиску информации.

Благодаря работе специалистов и сданному ДНК-тесту Джимми удалось установить связь со своим двоюродным братом, о существовании которого он и не подозревал. Родственник, знавший мать чилийца, организовал долгожданную встречу с сыном.

Джимми отправился из США в Чили вместе с женой и двумя детьми. Мать, обняв сына, не смогла сдержать слез радости от этой встречи.

«Сколько ночей я не спала, молясь, чтобы Бог позволил мне прожить достаточно долго, чтобы узнать, что случилось с тобой», — добавила женщина.

Джимми отметил, что мать разделяет его любовь к кулинарии, а приемные родители поддержали его стремление воссоединиться с потерянными родственниками.

Ранее студент ради шутки сдал ДНК-тест и узнал тайну матери.