Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украденный в детстве сын впервые за 42 года встретился с матерью

New York Post: мужчина из Чили, которого украли в роддоме, спустя 42 года увидел мать

close
100%
MyHeritage

В Чили мужчина впервые за 42 года встретился со своей матерью, пишет New York Post. Его украли, когда он находился еще в роддоме.

Как пишут СМИ, Мария Гонсалес родила сына Джимми в Чили, однако вернуться домой с ребенком мать так и не смогла. Врачи обманули ее, сообщив, что младенец не выжил, а его тело утилизировано. Сам мужчина, который в итоге вырос в приемной семье в США, не планировал искать биологических родителей, но все изменилось в одночасье.

В апреле Джимми прочитал новости об усыновленных чилийцах, которое воссоединились со своими семьями благодаря некоммерческой благотворительной организации Nos Buscamos. Мужчина решил обратиться за помощью к сотрудникам фонда, и те начали работу по поиску информации.

Благодаря работе специалистов и сданному ДНК-тесту Джимми удалось установить связь со своим двоюродным братом, о существовании которого он и не подозревал. Родственник, знавший мать чилийца, организовал долгожданную встречу с сыном.

Джимми отправился из США в Чили вместе с женой и двумя детьми. Мать, обняв сына, не смогла сдержать слез радости от этой встречи.

«Сколько ночей я не спала, молясь, чтобы Бог позволил мне прожить достаточно долго, чтобы узнать, что случилось с тобой», — добавила женщина.

Джимми отметил, что мать разделяет его любовь к кулинарии, а приемные родители поддержали его стремление воссоединиться с потерянными родственниками.

Ранее студент ради шутки сдал ДНК-тест и узнал тайну матери.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях