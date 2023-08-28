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В Кремле ответили на вопрос о церемонии прощания с Евгением Пригожиным

Песков: информации о похоронах Пригожина нет, решение о погребении примет семья

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Елена Копылова/РИА Новости

Решение о похоронах главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет зависеть прежде всего от решения его родных, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вечером 23 августа стао известно о крушении частного самолета Embraer Legacy, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. Он упал недалеко от населенного пункта Куженкино в Тверской области. Пассажирами самолета числились 10 человек, в списках также фигурировали Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, сообщили в Росавиации.

27 августа Следственный комитет РФ сообщил, что тела всех 10 пассажиров Embraer-135 опознаны, личности совпадают со списком пассажиров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что получал информацию о готовящемся покушении на Пригожина и сообщил об этом в Кремль. По словам главы республики, основатель ЧВК «Вагнер» никогда не просил обеспечивать его безопасность.

Ранее была описана версия о бомбе в самолете Пригожина.

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