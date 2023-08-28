Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Внуково временно задержаны рейсы

Аэропорты Домодедово и Внуково задержали более 15 рейсов

close
100%
Shutterstock

В столичном аэропорту Внуково временно задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Прием и отправка самолетов в аэропортах Домодедово и Внуково временно приостановлены. Об этом сообщили в авиационных службах, как передает ТАСС.

«Внуково и Домодедово временно закрыты для приема и отправки воздушных судов», — сообщил источник агентства.

Более 15 рейсов на вылет и прилет задерживают в обоих аэропортах.

Ранее политолог объяснил, какую цель преследовал Запад, направляя беспилотники на Москву. Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву была запланирована Западом, в первую очередь, чтобы нанести России психологический ущерб. Такое мнение озвучил политолог-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. По его словам, это попытка противника навести панику среди мирного населения РФ и «подогреть» протестные настроения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях