Во Внуково временно задержаны рейсы

В столичном аэропорту Внуково временно задержаны рейсы на вылет и на прилет.

Прием и отправка самолетов в аэропортах Домодедово и Внуково временно приостановлены. Об этом сообщили в авиационных службах, как передает ТАСС.

«Внуково и Домодедово временно закрыты для приема и отправки воздушных судов», — сообщил источник агентства.

Более 15 рейсов на вылет и прилет задерживают в обоих аэропортах.

Ранее политолог объяснил, какую цель преследовал Запад, направляя беспилотники на Москву. Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву была запланирована Западом, в первую очередь, чтобы нанести России психологический ущерб. Такое мнение озвучил политолог-международник, секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. По его словам, это попытка противника навести панику среди мирного населения РФ и «подогреть» протестные настроения.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.