В Пятигорске потушили пожар на рынке «Лира»

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что пожар на рынке «Лира» в Пятигорске полностью потушен. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Пожарные справились с возгоранием на рынке «Лира» в Предгорном округе. Огонь потушен», — написал он.

Один из пожарных получил тепловой удар во время борьбы с огнем. Ему оказана медицинская помощь. Еще трое человек обратились к врачебной бригаде.

На месте работали более 70 сотрудников экстренных служб, 24 единицы техники.

До этого сообщалось, что в магазине постельного белья на рынке «Лира» в Пятигорске произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале заявил, что возгорание произошло на втором этаже.

Позднее стало известно, что пожар локализовали на площади 1000 квадратных метров.

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