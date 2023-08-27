В Польше злоумышленники начали массово портить машины

В Польше участились случаи порчи автомобилей с украинскими номерами. Об этом сообщило издание «Украина.ру».
По сообщению СМИ, неизвестные злоумышленники начали регулярно красть и выбрасывать номерные знаки, а также прокалывать колеса транспортных средств с украинскими номерами.
Помимо того, машинам наносились повреждения, включая повреждение кузова. Украинские беженцы подчеркнули, в основном вандальные действия совершаются ночью.
Один из украинских мигрантов заявил, что ему прокололи два колеса на платной охраняемой парковке. При этом резину отремонтировать не представлялось возможным, добавил собеседник портала.
В настоящий момент точно неизвестно, кто стоит за массовой порчей автомобилей с украинскими номерами на территории Польши.
До этого Tok FM утверждали, что в польских школах издеваются над детьми украинских беженцев. В польских школах сейчас обучаются примерно 2000 украинских детей.
Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.