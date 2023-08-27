В Польше злоумышленники начали массово портить машины

В Польше участились случаи порчи автомобилей с украинскими номерами. Об этом сообщило издание «Украина.ру».

По сообщению СМИ, неизвестные злоумышленники начали регулярно красть и выбрасывать номерные знаки, а также прокалывать колеса транспортных средств с украинскими номерами.

Помимо того, машинам наносились повреждения, включая повреждение кузова. Украинские беженцы подчеркнули, в основном вандальные действия совершаются ночью.

Один из украинских мигрантов заявил, что ему прокололи два колеса на платной охраняемой парковке. При этом резину отремонтировать не представлялось возможным, добавил собеседник портала.

В настоящий момент точно неизвестно, кто стоит за массовой порчей автомобилей с украинскими номерами на территории Польши.

До этого Tok FM утверждали, что в польских школах издеваются над детьми украинских беженцев. В польских школах сейчас обучаются примерно 2000 украинских детей.

Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.