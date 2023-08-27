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В Пятигорске на рынке горит магазин постельного белья

МЧС: в Пятигорске горит магазин на рынке на площади 600 кв. м

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МЧС России по Ставропольскому краю

В магазине постельного белья на рынке «Лира» в Пятигорске произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

«Поступило сообщение о пожаре в магазине постельного белья на территории рынка «Лира». Общая площадь пожара составляет 600 м кв., пожару присвоен 2 ранг», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пострадавших в результате ЧП нет.

Глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в своем Telegram-канале заявил, что возгорание произошло на втором этаже.

«Одному из пожарных стало плохо. Предположительная причина — тепловой удар. Его сразу же увезла скорая. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает», — написал глава округа.

27 августа произошел пожар в кафе «Гермес» в Туапсинском районе Краснодарского края, открытый огонь на площади 200 кв. м удалось ликвидировать. Причиной пожара мог стать взрыв газового баллона, перед возгоранием был слышен мощный хлопок.

До этого сообщалось о мощном пожаре в Кемерове. По словам местных жителей, предположительно, произошло возгорание склада с пиротехникой, также были слышны звуки взрывов.

Накануне в МЧС России заявляли, что в Кемерове локализовали пожар на складе с пиротехникой на площади 750 квадратных метров.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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