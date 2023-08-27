Член экспертного клуба «Дигория» рассказала о значимости угольной отрасли для России

Развитие угольной отрасли влияет не только на энергетический и индустриальный потенциал России, но и инвестиционную привлекательность и обновление инфраструктуры регионов. Об этом заявила политолог, член экспертного клуба «Дигория» Арина Девочкина.

«По данным Министерства энергетики Российской Федерации за 2022 год, объем шахтерской промышленности на территории страны осуществляет 171 угольное предприятие, 54 шахты и 117 разрезов, в том числе в крупнейших добывающих регионах страны – Кемеровской области, Забайкальском и Красноярском краях, Донецкой народной республике, Якутии и др., что в совокупности составляет около 523 млн тонн», — отметила она.

Эксперт напомнила, что значимость труда работников угольной отрасли подчеркивается президентом России Владимиром Путиным.

«В своем поздравлении он отметил, что профессия шахтера невозможна без ключевого компонента - внутренних волевых и нравственных качеств, таких как выдержка, самоотдача, стойкость, мужество и взаимовыручка. Именно эти качества и являются неотъемлемой частью ценностей граждан России, принципов, заложенных в основе трудовых коллективов», — сказала Девочкина.

При этом она подчеркнула, что исторический контекст формирования и становления профессии шахтера также оставил отпечаток известных исторических деятелей, образы которых до сих пор используются в символах труда.

«Примером является Петр I и его самоотверженность в освоении Дона и Воронежской губернии в поисках каменного угля и руд, Алексей Стаханов и его целеустремленность, вклад в общее дело в превышении нормы добычи угля в 14,5 раз объемом в 102 тонны и последующее развитие стахановского движения. Трансляция принципов шахтерской профессии продолжает свое развитие в ценностях патриотизма, ответственности, сопричастности к общему делу в современной России», — заключила политолог.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, заметив, что угольная отрасль все дальше наращивает объемы и темпы добычи.