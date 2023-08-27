Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области уточнили информацию о получивших ранения

Гладков сообщил, что пострадавшие при обстреле ВСУ Уразово получили помощь

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Шесть жителей поселка Уразово в Валуйском г.о. Белгородской области, пострадавшие во время обстрела, получили всю нужную медицинскую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале белгородского губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам главы региона, обстрел со стороны украинских военных произошел накануне. По Уразово выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град».

Потерпевших доставили в больницу, они под наблюдением медиков.

Всем госпитализированным оказывают необходимую медицинскую помощь. Трое жителей Уразово, попавшие под обстрел, от госпитализации отказались.

«В результате обстрела различные повреждения выявлены в 49 частных домовладениях...» — добавил губернатор.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов в Белгородской области. Тогда велся подворовой обход.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях