В Белгородской области уточнили информацию о получивших ранения

Шесть жителей поселка Уразово в Валуйском г.о. Белгородской области, пострадавшие во время обстрела, получили всю нужную медицинскую помощь. Об этом сообщается в Telegram-канале белгородского губернатора Вячеслава Гладкова.

По словам главы региона, обстрел со стороны украинских военных произошел накануне. По Уразово выпустили 12 снарядов из РСЗО «Град».

Потерпевших доставили в больницу, они под наблюдением медиков.

Всем госпитализированным оказывают необходимую медицинскую помощь. Трое жителей Уразово, попавшие под обстрел, от госпитализации отказались.

«В результате обстрела различные повреждения выявлены в 49 частных домовладениях...» — добавил губернатор.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли ряд населенных пунктов в Белгородской области. Тогда велся подворовой обход.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.