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Мишустин поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Мишустин сообщил, что профессия шахтера требует особой закалки и самоотдачи

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил сотрудников и ветеранов угольной промышленности с профессиональным праздником, заметив, что угольная отрасль все дальше наращивает объемы и темпы добычи. Об этом сообщается в телеграмме на сайте правительства.

По словам Мишустина, угольная индустрия осваивает новые рынки, несмотря на внешние вызовы.

«Уважаемые друзья! Примите искренние поздравления с Днем шахтера. Сегодня мы чествуем людей мужественных и смелых. Ваша профессия одна из самых трудных, которая требует особой закалки, самоотдачи, ответственности...» — отметил российский премьер.

Как добавил Мишустин, работа шахтеров требует надежности, взаимопомощи и выдержки.

«По поручению президента России правительство уделяет особое внимание увеличению экспортного потенциала угольного комплекса», — подчеркнул Мишустин.

В апреле глава кабмина поздравлял с 75-летием артиста цирка Анатолия Марчевского.

Ранее Мишустин поздравил с 45-летием «Аргументы и факты».

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