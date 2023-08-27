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Самолет Москва — Минводы успешно сел в Волгограде

Самолет рейсом Москва — Минводы совершил экстренную посадку в Волгограде

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Shutterstock

Пассажирский самолет рейсом Москва — Минеральные Воды, подавший сигнал тревоги, совершил благополучную посадку в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

«Самолет благополучно сел в аэропорту Волгограда и в настоящее время направляется к терминалу», — сообщил собеседник ТАСС.

До этого сообщалось, что самолет Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги и экстренно снижается для посадки в Волгограде.

24 августа российский пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Минеральных водах.

23 августа пассажирский Boeing 737, вылетавший в Сочи, вернулся в аэропорт «Шереметьево» по причине неисправности в системе кондиционирования.

В конце июля пассажирский самолет, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, благополучно приземлился в столице с неисправным шасси.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.

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