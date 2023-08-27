Пассажирский самолет рейсом Москва — Минеральные Воды подал сигнал тревоги и экстренно снижается для посадки в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

«Рейс Москва — Минводы подал сигнал тревоги, приступил к снижению для экстренной посадки в аэропорту Волгограда», — сказано в сообщении авиаслужб.

24 августа российский пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом из Сочи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах.

До этого сообщалось, что пилотам рейса Москва – Благовещенск пришлось совершить незапланированную посадку в Красноярске из-за дебоша пьяного пассажира.

23 августа пассажирский Boeing 737, вылетавший в Сочи, вернулся в аэропорт «Шереметьево» по причине неисправности в системе кондиционирования.

В конце июля пассажирский самолет, выполнявший рейс из Улан-Удэ в Москву, благополучно приземлился в столице с неисправным шасси.

Ранее рейс Стамбул — Москва совершил экстренную посадку из-за буйной девушки.