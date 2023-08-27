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Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Тихом океане

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане у берегов Тонги

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Uwe Anspach/Global Look Press

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 в Тихом океане у побережья Тонги. Об этом информирует Геологическая служба США.

Согласно информации службы, подземные толчки были зафиксированы в 99 км от деревни Хихифо, где проживают менее 1 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 45,3 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась. По оценке сейсмологов, данное землетрясение не должно причинить значительного ущерба.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Тонга — это полинезийское королевство в южной части Тихого океана, расположившееся более чем на 170 островах, многие из которых до сих пор необитаемы.

Ранее в провинции Малатья на юго-востоке Турции было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8.

До этого у берегов американского штата Калифорния сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,1.

Ранее землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Колумбии.

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