В московских аэропортах задержали или отменили 20 рейсов

Около 20 рейсов аэропортах российской столицы задержаны либо отменены из-за сильного тумана. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В публикации отмечается, что, по данным на 1:57 мск, во Внуково семь рейсов задержаны и три отменены. В Домодедово задержали три рейса, еще один был отменен.

В аэропорту Шереметьево были задержаны четыре рейса.

МЧС России накануне сообщало, что сильный туман ожидается в Москве с вечера субботы и до утра воскресенья.

До этого в Росгидрометцентре заявили, что в Москве ожидается сильный туман — видимость может ухудшиться до 200-700 метров.

Водителям рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать опасных маневров.

Вечером и ночью в столице ожидается +10...+12°С, западный, северо-западный ветер со скоростью 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.