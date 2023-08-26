Росфинмониторинг внес двух студентов ВШЭ в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов двух студентов школы дизайна НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале «Обновление перечня террористов и экстремистов».

«Двое студентов НИУ ВШЭ, Иван Трофимов и Алина Олехнович, вчера были добавлены в реестр как экстремисты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 26-28 июля они были отправлены под домашний арест по уголовному делу об участии в экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК Российской Федерации)

Согласно информации агентства, студентов подозревают в работе на штаб Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов).

Ранее Росфинмониторинг внес российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом) (признан в РФ иностранным агентом) в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте ведомства.

Накануне стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о введении наказания за пропаганду экстремизма.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.