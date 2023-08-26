Взрыв в столице Судана попал на видео

В столице Судана Хартуме произошел мощный взрыв, очевидцы сняли на видео последствия происшествия. Об этом сообщается на странице сообщества Wakee в социальной сети X (экс-Twitter).

Кадрами последствий сильного взрыва поделились местные жители.

ЧП произошло в Хартуме, в районе главного командования вооруженных сил и президентского дворца.

В размещенном ролике заметен огненный столб, поднявшийся на десятки метров. Согласно информации сообщества, рядом мог находиться склад с боеприпасами.

Информация о разрушениях в результате взрыва в суданской столице пока не поступала. Причина случившегося также не известна.

До этого в Северном Хартуме в Судане были слышны взрывы. Тогда над некоторыми районами Северного Хартума кружила авиация. Очевидцы сообщали о громких звуках взрывов в самом городе.

Также в Сергиевом Посаде возбудили уголовное дело по факту взрыва.

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».