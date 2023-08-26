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В ГД предостерегли Киев от идеи вторжения в Крым

Депутат Шеремет предостерег Киев от идеи вторжения в Крым

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что попытка Вооруженных сил Украины начать наземную операции в Крыму получит сокрушительный отпор и станет точкой в существовании страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Их наземная операция закончится, не успев начаться. Попытка вторжения в Крым получит сокрушительный отпор и поставит точку в существовании Украины», — заявил Шеремет.

Он также отметил, что гражданам Украины пора устроить бунт и прогнать киевские власти.

Ранее Шеремет заявил о необходимости приравнять участников украинского саммита «Крымская платформа» к военным преступникам. По словам парламентария, упомянутое «сборище» должно считаться преступным. Причина тому — обсуждение на мероприятии агрессивных планов в отношении российского полуострова и его жителей.

Он добавил, что организуемое киевскими властями мероприятие больше напоминает «собрание сумасшедших». При этом на его проведение необходимы большие деньги, а в результате «бессовестные люди» будут только есть и улыбаться, подчеркнул депутат.

Ранее в Крыму рассказали об отношении жителей к провокациям украинских властей.

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