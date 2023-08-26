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Московские аэропорты возобновили работу

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили работу

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Shutterstock

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево возобновили работу после временного закрытия, передает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

В субботу, 26 августа, воздушное пространство над столичными аэропортами закрыли, прилеты и вылеты задержали.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 26 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Он заявил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, на месте работают экстренные службы.

До этого мэр столицы сообщил, что в ночь на 23 августа в Можайском районе Московской области был сбит беспилотник. По его словам, второй беспилотник попал в строящееся здание бизнес-центра «Москва-Сити».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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