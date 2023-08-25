Турецкий чиновник прокомментировал возможность создания парома до России

Директор регионального портового управления в Зонгулдаке Ахмет Мерт в беседе с ТАСС заявил, что организация паромных рейсов между портами Зонгулдак в Турции и гаванями в Херсонской области проблематична.

По его словам, в данном случае он не уполномочен давать какие-либо оценки.

«Вы знаете позицию ООН относительно признания данных территорий, их статуса. Это проблематичный момент», — пояснил источник.

24 августа временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил возобновить паромную переправу до Турции. Российский лидер пообещал рассмотреть идею.

В августе 2023 года Украина обратилась к ряду стран ЕС с просьбой обеспечить функционирование альтернативного зернового коридора без участия России.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.