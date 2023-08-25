Трамп мог продать свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде

Бывший президент США Дональд Трамп мог продать свое поместье Мар-а-Лаго во Флориде за 422 миллиона долларов. Об этом сообщает издание New York Post.

«Листинг обширного курорта в Палм-бич был указан как «проданный» за баснословные 422 миллиона долларов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп стал первым за всю историю Соединенных Штатов президентом — бывшим или настоящим, — которого сфотографировали при аресте, так называемый его магшот распространил офис шерифа округа Фултон.

CNN со ссылкой на источники в команде бывшего главы государства заявляет, что Трамп специально решил не улыбаться, чтобы выглядеть на снимке «вызывающе».

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия. Позже он прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста. Спустя порядка 20 минут экс-президент покинул учреждение и направился в аэропорт.

Перед вылетом из Атланты бывший американский президент заявлял, что невиновен, а дело против него является вмешательством в выборы.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.