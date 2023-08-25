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В Санкт-Петербурге стартовал третий окружной хакатон по искусственному интеллекту

Заявки на участие в хакатоне по ИИ в Санкт-Петербурге подали более 850 человек

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Pexels

На площадке Университета ИТМО в Санкт-Петербурге стартовал третий окружной хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в «Россию – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы.

Заявки на участие в хакатоне подали более 850 человек. Командам предстоит решить пять кейсов на основе методов искусственного интеллекта. По итогам хакатона 15 команд-победителей разделят между собой призовой фонд в 3 млн рублей. Награждение победителей состоится 27 августа.

«С помощью организации таких мероприятий, как хакатон, мы формируем сильное сообщество профессионалов. Кейсы, представленные на окружном хакатоне, служат примером решения важных задач для страны. На площадках хакатонов проводятся тематические мастер-классы, HR-сессии, встречи для амбассадоров и участников. Такой подход важен для выстраивания продуктивной коммуникации между участниками и организаторами», — отметил начальник отдела департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Никита Якунов.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова, хакатон по искусственному интеллекту является одним из самых масштабных соревнований для профессионалов в сфере ИИ.

«На этот раз почетное право провести соревнование на своей территории досталось Северо-Западному федеральному округу. Санкт-Петербург является одним из ведущих городов по вопросам цифровой политики в различных направлениях, а Северо-Западный округ создает все условия для привлечения и развития ИТ-специалистов, решения масштабных технологических задач в области искусственного интеллекта. В этом сезоне мы особенно поддерживаем начинающих специалистов — для них создана лига «новичков», — подчеркнул он.

Напомним, организатором проекта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Хакатон проводится в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

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