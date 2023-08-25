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Женщина, сбившая трех детей, вышла на свободу, отсидев два года

Валерия Башкирова, сбившая трех детей в 2021 году в Москве, вышла по УДО

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Пресс-служба Тверского суда/РИА «Новости»

Сбившая на машине в июле 2021 года трех детей в Москве Валерия Башкирова вышла из колонии-поселения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предмет представления, ходатайства, жалобы об условно-досрочном освобождении от отбывания принудительных работ. Результат рассмотрения — удовлетворено», — говорится в сообщении.

16 июля 2021 года находившаяся за рулем Mazda 3 Башкирова не уступила дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть на улице Авиаторов по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее машина сбила троих детей, двое из которых — в возрасте 3 и 4 лет — позднее скончались в больнице. Их девятимесячная сестра в момент ДТП была в коляске и попала в больницу в тяжелом состоянии.

В ноябре 2021 года женщину приговорили к пяти годам колонии-поселения и запретили управлять транспортными средствами нас срок в два с половиной года. Суд также взыскал с нее 4 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.

Ранее водителя, сбившего в Калуге 11 пешеходов, арестовали на два месяца.

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