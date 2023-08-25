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В Татарстане мужчина четыре дня держал взаперти женщину с ребенком

В Татарстане 30-летний мужчина незаконно лишил свободы женщины и ребенка

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

В Татарстане 30-летний житель Тверской области несколько дней удерживал в плену и избивал женщину с ребенком. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статьям «незаконное лишение свободы», «кража», «уклонение от административного надзора». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Татарстан.

Инцидент произошел в апреле. Мужчина напросился в гости к новой знакомой, проживавшей в одном из сел Мамадышкого района. Когда женщина пригласила его к себе, мужчина избил ее и ее сына, а затем четверо суток держал их взаперти, продолжая совершать побои.

На пятый день, когда преступник уснул крепче обычного, пленникам удалось сбежать и обратиться в полицию. Обнаружив отсутствие знакомой и ее сына, злоумышленник украл из квартиры денежные средства и мобильный телефон, после чего скрылся.

В ходе расследования преступления следствие установило, что мужчина был ранее судим за разбой и, освободившись из мест лишения свободы, уклонялся от административного надзора.

Правоохранители собрали достаточно доказательств совершенных жителем Тверской области преступлений и передали уголовное дело в суд.

Ранее СК возбудил дело против жителя Нижнего Тагила, взявшего в заложники жену.

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