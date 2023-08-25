Историки назвали символичным награждение танкистов в преддверии 80-летия Курской битвы

Президент России Владимир Путин не оставил без внимания героические действия танкистов, которые повторили подвиг солдат Великой Отечественной войны. Об этом по итогам встречи главы государства с героями-танкистами, совершившими подвиг в ходе боев на Запорожском направлении, заявил член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО Александр Макушин.

По его словам, то, что эта встреча произошла в дни, когда отмечается 80-летие Курского сражению - переломного сражения в ходе Второй мировой войны, с одной стороны, символично, а с другой - глубоко не случайно.

«К большому сожалению, наши деды и прадеды, разгромив врага, не смогли до конца разобраться с этим сложным явлением в силу идеологизации советского общества и до конца его выкорчевать. Сейчас это вынуждены делать мы - их потомки, внуки и правнуки. Продолжаем традицию своих дедов и прадедов, продолжаем бороться с мировым злом, которым является поднявшийся из самых дремучих нор неонацизм», — заявил он.

Макушин подчеркнул, что президент спокойно общается с солдатами напрямую. По его словам, это делает Путину честь как руководителю. «Это показывает, что руководитель такой великой страны помнит, что он в первую очередь человек и такой же патриот, как и тысячи людей, которые воюют на фронте», — заявил историк.

В свою очередь, главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков напомнил, что подвиг, совершенный экипажем танка «Алеша», всего за несколько дней стал одной из самых обсуждаемых тем в стране, и сотни тысяч людей уже видели снятые оператором беспилотника кадры боя.

«Президент лично вручил награды экипажу танка в ходе торжественного мероприятия. Как видим, для Путина всегда принципиально важно напрямую общаться с бойцами. Глава государства держит ситуацию на постоянном личном контроле. Показательная деталь: узнав о том, что механик-водитель был обделен наградой, глава государства заверил офицеров, что все будет исправлено в кратчайшие сроки», — заявил он.

Также Рудаков подчеркнул, что встреча главы государства с героями-танкистами в преддверии 80-летия окончания Курской битвы является важным символическим шагом.

«Здесь есть очевидный символизм, указывающий на историческую связь героев Великой Отечественной и современных защитников Отечества. Впрочем, преемственность эта видна и на уровне семейных традиций - ведь, как выяснилось, родной дед одного из представленных к награде воинов был участником битвы на Курской дуге», — заключил историк.

Ранее президент России Владимир Путин в Кремле провел встречу с экипажем танка «Алеша», который участвовал в разгроме колонны бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ).