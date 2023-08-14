На верфи в Турции произошел взрыв

На верфи в Стамбуле произошел взрыв на судне. Об этом сообщает газета Milliyet.

Взрыв произошел в отсеке для отходов судна на верфи в стамбульском районе Тузла в 10:30 по местному времени (совпадает с мск).

Как пишет газета, к ЧП могло привести сжатие газа.

На место взрыва прибыли экстренные службы.

В течение лета в Турции произошло несколько мощных взрывов.

7 августа в турецком порту Дериндже произошел взрыв во время загрузки пшеницы. Взрывная волна ощущалась в соседнем городе Гёльджук. Было повреждено 13 из 16 элеваторов. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать скопившаяся в элеваторе пыль.

В июне мощный взрыв произошел на ракетной фабрике недалеко от турецкой столицы Анкары. Губернатор провинции Васип Шахин заявил, что причиной ЧП могла стать неконтролируемая химическая реакция во время производства взрывчатки.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.