Суд оставил под арестом социолога Бориса Кагарлицкого

Верховный суд Республики Коми не удовлетворил жалобу адвоката, социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) и оставил в силе решение о его аресте до 24 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

«Верховный суд Республики Коми оставил без изменения постановление суда первой инстанции», — сообщили агентству в суде.

УФСБ России по Коми ранее предъявила Кагарлицкому обвинение по статье о публичных призывах к терроризму, его оправдании и пропаганде с использованием интернета. 26 июля Сыктывкарский городской суд на закрытом заседании арестовал его на два месяца по данному обвинению. Свою вину политолог не признает. Как заявило следствие, он опубликовал видеоролик, который «направлен на публичное оправдание терроризма». В суде не уточнили, о какой именно видеозаписи идет речь, что на ней запечатлено. По словам адвоката Кагарлицкого, в деле фигурирует пост социолога в Telegram-канале о взрыве на Крымском мосту.

7 августа Росфинмониторинг внес Кагарлицкого в реестр экстремистов.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.