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У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение

На Камчатке сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

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Uwe Anspach/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в понедельник, 14 августа, у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского филиала геофизической службы Российской академии наук.

«По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2. Очаг располагался на глубине 127 километров под морским дном», — уточнили в организации.

Как поясняется, расстояние до ближайшего населенного пункта города Петропавловск-Камчатский составляло 147 км.

Согласно сведениям главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось.

До этого в Кемеровской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,9. Зарегистрированное землетрясение имело техногенное происхождение. Специалисты сделали вывод, что подземные толчки спровоцировали взрывы в разрезе.

Также землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции.

Ранее известный сейсмолог Джеляль Шенгер предрек, что новое землетрясение принесет Турции голод и эпидемии.

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