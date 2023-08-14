В Крыму предупредили о звуках взрывов

В Крыму в различных районах полуострова планируется уничтожить взрывоопасные предметы, из-за чего могут быть слышны взрывы. Об этом сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: пгт. Октябрьское с 13.00 до15.00, г. Старый Крым с 11.00 до 13.00, пгт. Черноморское с 10.00 до18.00. Возможны звуки взрывов», — сообщил Крючков.

Он также добавил, что жителям стоит соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам.

Ранее Крючков сообщил о предстоящей утилизации боеприпасов в районе некоторых населенных пунктов на севере и востоке полуострова. По словам Крючкова, взрывы по причине управляемого подрыва боеприпасов могут слышать в пгт. Кировское, Октябрьское и г. Старый Крым в период с 12:00 до 15:00 по местному времени (совпадает с московским).

8 августа Крючков заявил, что звуки взрывов в Джанкое и Октябрьском вызваны утилизацией боеприпасов. 9 августа утилизация боеприпасов проводилась на полигоне у Старого Крыма.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края».

Ранее на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв.