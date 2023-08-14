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Поляки опасаются отдыхать в населенных пунктах, расположенных рядом с границей РФ

Onet: поляки боятся отдыхать на Балтийской косе из-за близости с Россией

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Shutterstock

Граждане Польши боятся приезжать на отдых на Балтийскую косу из-за близости объекта к России. Об этом говорится в материале польского издания Onet.

По данным СМИ, из-за конфликта на Украине поляки решили сменить даже места отдыха. В польском поселке Пяски на Балтийском море, несмотря на хорошие условия для отдыха, очень мало отдыхающих.

«Преодолев все трудности, я добираюсь до пляжа в Пясках. Сейчас 13:00 и прекрасное августовское солнце. Однако на пляже пустота», — сообщил автор материала.

Отмечается, что польских туристов отпугивает именно близость к России. «Я уже начала просматривать предложения квартир, но вдруг поняла, что населенный пункт расположен прямо на границе с Россией. Это вызвало у меня беспокойство, я просто боялась за безопасность, поэтому в итоге уехала в другое место», — сказала одна из туристок.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что за год в стране зафиксировали 16 тыс. попыток незаконного пересечения восточной границы, в сложившейся ситуации он обвинил Россию и Белоруссию. Он отметил, что Польша уже на протяжении двух лет «подвергается нападениям на своей восточной границе с Белоруссией».

Ранее The Guardian писала, что МВД Британии вернет детей мигрантов в отель, откуда уже похитили 136 детей.

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