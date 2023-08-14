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В Красноярском крае площадь лесных пожаров уменьшилась в 11 раз

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась в 11 раз

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за ночь сократилась с 6222,5 до 541 гектара. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте регионального Лесопожарного центра.

По его данным, вечером в воскресенье, 13 августа, в регионе было зафиксировано девять действующих возгораний на общей площади 6 222,5 гектара.

«На 8:06 (4:06 мск) 14 августа 2023 года на территории края действует лесных пожаров — 2 на общей площади — 541 гектар», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве отмечают, что очаги действуют в Эвенкии на севере Красноярского края. Угрозы населенным пунктам нет.

9 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что в лесах региона ввели особый противопожарный режим. Отмечалось, что на время действия распоряжения воспрещается: разводить открытый огонь в хвойных молодняках, поврежденных лесных участках, торфяниках, в местах лесорубок, не очищенных от щепы и заготовленной древесины.

До этого в Главном управлении МЧС России по Самарской области сообщали, что группировка по тушению лесного пожара в Тольятти выросла до 319 человек или в 6,5 раза. По данным министерства, среди огнеборцев 113 сотрудников и 19 единиц техники ведомства.

Ранее в МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в России.

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