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Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство

«Известия»: россиянок обвинили в продаже девочек в сексуальное рабство в Бахрейн

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Depositphotos

Шестеро гражданок России были обвинены в продаже несовершеннолетних девочек в возрасте от 13 до 17 лет в сексуальное рабство в Бахрейн. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на источник в органах правопорядка.

«Одни подбирали девушек в России и продавали членам преступной группировки по цене от семи до 14 тысяч долларов. Другие курировали их на месте — в Бахрейне», — сказал источник газеты.

По его данным, у девочек отбирали паспорта и принуждали их заниматься проституцией. Им оформляли загранпаспорта, а затем отнимали эти документы по приезде в Бахрейн.

При этом отмечается, что потерпевшим в течение месяцев запрещали выходить на улицу. Кроме того, девочек избивали и заставляли принимать наркотики.

До этого россиянин заявил, что его супруга попала в сексуальное рабство, когда поехала в Стамбул на заработки.

Ранее психолог объяснила, как простить того, кто причинил боль.

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