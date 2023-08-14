Гладков прокомментировал взрыв в Белгороде

Взрыв на улице Есенина в Белгороде предварительно может быть связан с атакой беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, д.9, корп. 1 после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет», — сказано в сообщении главы региона.

Отмечается, что в результате взрыва также в квартирах выбиты окна, посечен фасад здания и повреждены кондиционеры. Кроме того, повреждения получили и порядка 15 автомобилей.

Накануне Гладков заявлял, что пять квартир в доме на улице Есенина в Белгороде, а также больше 10 автомобилей получили повреждения, предположительно, в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Он подчеркивал, что в понедельник, 14 августа, будет оформлено заключение о техническом состоянии многоквартирного жилого дома и начнутся восстановительные работы.

Позже в Министерстве обороны России сообщали, что российские Вооруженные силы пресекли попытку украинской армии совершить атаку беспилотником самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Отмечалось, что средствами противовоздушной обороны РФ дрон был обнаружен над территорией Белгородской области и сбит.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.