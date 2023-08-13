В Приморье подтопило 11 медучреждений

В результате паводка в Приморском крае оказались подтоплены 11 объектов здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Отмечается, что подтопленные медучреждения продолжают работать, они обеспечены препаратами.

«Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах», — отметили в пресс-службе.

Также в Минздраве России заявили, что оказывают круглосуточную медицинскую помощь пострадавшим от паводков в Приморье, в пунктах временного размещения хватает лекарств и расходных материалов.

Ранее стало известно, что в Приморский край направлены дополнительные силы МЧС для ликвидации последствий разрушительного наводнения. В регионе идут восстановительные работы, спасатели на лодках доставляют воду и продукты в труднодоступные районы. Всего в зоне подтопления на настоящий момент оказались 65 населенных пунктов.

Ранее синоптик предупредил о температурном взрыве в Центральной части России.