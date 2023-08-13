Вредных веществ в воздухе после пожара в Раменском не зафиксировано

После пожара в Раменском не зафиксировано превышения уровня загрязняющих веществ. Об этом РИА Новости сообщили со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природопользования Московской области.

«По результатам измерений, проведенных в 0,3 километра от возгорания по адресу — город Раменское, микрорайон Раменье, Егорьевская улица, дом 37, превышений установленных нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций не зафиксировано», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что концентрация загрязняющих веществ не превысила 0,2 предельно допустимой максимально разовой концентрации вредных веществ. Источник «Газеты.Ru» сообщает, что столб дыма, идущий с места пожара, начинает рассеиваться.

Ранее сообщалось, что пожар на складе в подмосковном Раменском потушили. По данным местного Telegram-канала, горел склад с удобрениями на территории промзоны Полигон на Донинском шоссе. В прокуратуре Московской области назвали причину пожара на складе в Раменском. По данным ведомства, предварительная причина возгорания — нарушение противопожарных требований при производстве сварочных работ.

Затем МЧС России сообщило, что площадь пожара в Раменском выросла с 1800 до 2700 кв. м. По данным министерства, горели складское помещение и деревянные паллеты на открытой площадке.

Ранее пациент наркологического отделения в Нижегородской области устроил пожар.