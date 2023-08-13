Более тысячи человек эвакуированы из Уссурийска

Спасатели в Приморье эвакуировали жителей из подтопленных районов Уссурийска. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силами МЧС эвакуировано и переправлено уже более тысячи человек», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе Приморья из-за паводка смыло мост.

Утром 13 августа губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что в регионе начали сбор гуманитарной помощи пострадавшим при паводке. Он отметил, что центры сбора гуманитарной помощи открылись во Владивостоке по адресам ул. Давыдова, 9, ул. Светланская, 43, а также в Находке по адресам: Проспект Мира, 39 и Находкинский проспект, 16.

12 августа правительство региона сообщило о 612 эвакуированных в пункты временного размещения из-за паводка людях. Также одна из жительниц Приморья рассказала об эвакуации родителей из затопленного дома в Уссурийске.

Ранее жителей Приморья предупредили о новых тайфунах.