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В Московском зоопарке родились детеныши краснокнижных джейранов

В Московском зоопарке сообщили о рождении трех детенышей краснокнижных джейранов

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mos.ru

В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка родились три детеныша краснокнижных джейранов. Об этом сообщается в Telegram-канале Центра.

В сообщении говорится, что детеныши появились еще в мае. Уточняется, что в прошлом году у одной самки также родилось два малыша.

В зоопарке пояснили, что джейраны непросты в содержании, но в столичном центре они процветают, ежегодно принося потомство. Здесь содержатся 12 этих животных.

Также работники зоопарка отметили, что сначала звери держались в стороне от посетителей, но сейчас подпускают людей очень близко.

«Детеныши чуть более пугливы, а самки спокойно наблюдают за гостями и только в крайнем случае фыркают в предостережении, бьют копытцем и затем уводят малышей вглубь вольера», — говорится в сообщении.

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