В Турции сейсмологи зафиксировали новое землетрясение

На востоке Турции зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным службы, эпицентр находился в 10 км к юго-западу от города Малатья, где проживают более 400 тыс. человек.

В сообщении отмечается, что очаг стихии залегал на глубине 11 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось.

10 августа землетрясение магнитудой 4,2 произошло в провинции Диярбакыр, на юго-востоке Турции.

До этого министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что около 600 тыс. квартир может быть разрушено в Стамбуле при землетрясении магнитудой свыше 7,0. По его словам, около 1,5 млн единиц жилого фонда Стамбула попало в зону риска.

Он отметил, что турецкие власти проводят работы по расселению из ветхого жилого фонда и строительству в Стамбуле сейсмоустойчивого жилья. Всего планируется построить 300-350 тысяч домов, в том числе и в рамках проекта реновации.

Ранее была названа сумма потерь страховщиков от стихийных бедствий в 2023 году.