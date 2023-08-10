Эксперты ЭИСИ обсудили подготовку к выборам в новых российских регионах

В новых регионах показатель по декларируемой явке на выборы не ниже, чем в остальных регионах России. Об этом на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023» заявил руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Еще месяц впереди, поэтому возможны разные тенденции, в том числе, рост. Самый высокий процент декларируемого участия — в Запорожской области. 69% заявляют, что примут участие в выборах в той или иной степени уверенности. По партийным предпочтениям во всех новых регионах с очень большим отрывом лидирует «Единая Россия». Показатель выше, чем по стране в целом. Это выборы доминантного лидера, коим сегодня является «Единая Россия», — подчеркнул он.

Как рассказал руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин, ЕР с первых дней СВО, даже задолго до нее, сотрудничала с ЛНР и ДНР.

«У нас уже были прочные связи. После 24 февраля количество конвоев с гуманитарной помощью исчисляется тоннами — 72 000 тонн гуманитарной помощи. Это только то, что мы сами собрали, еще была помощь от МЧС. Это большая помощь, которая не осталась незамеченной, люди это видели. Помимо гуманитарной, у нас еще есть военная миссия. Военные — тоже граждане, и тоже видят нашу помощь. Отсюда такие высокие рейтинги партии в новых регионах», — сказал он

Замсекретаря генсовета «Единой России», сенатор РФ (ЛНР) Дарья Лантратова подчеркнула, что для проведения выборов очень важно обеспечить безопасность на избирательных участках.

«461 избирательный участок будет создан на территории ЛНР. Вся подготовка идет по стандартам, которые существуют по всей стране, на самом высоком уровне открытости и легитимности», — сказала она.

По словам члена президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елены Шишкиной, люди ждут, когда они смогут сделать свой выбор. Она отметила, что проживая уже десятый год в войне, люди четко понимают, кто бросается лозунгами, а кто строит государство и реально помогает людям.

Руководитель штаба по общественному наблюдению за выборами в Запорожской области, директор Ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев рассказал, что в Запорожской области социсследования показывают самый высокий процент декларируемого участия жителей в выборе.