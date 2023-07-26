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Прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов на реке в Архангельске

Северо-Западная прокуратура организовала проверку по факту разлива нефти в Архангельске

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Shutterstock

Прокуратура начала проверку после разлива нефтепродуктов на реке в Архангельске, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, разлив произошел из железнодорожной цистерны при бункеровке судна дизтопливом. В настоящее время проводятся мероприятия по локализации разлива.

Ранее из-за неисправности трубопровода на территории округа «Усинск» в Республике Коми произошел разлив нефти, часть нефтепродуктов попала в реку Колва, сообщает правительство республики в Telegram-канале.

Там же добавили, что в связи с этим произошел разлив нефтесодержащей жидкости с попаданием в реку Колва.

Из-за инцидента введен режим «Повышенная готовность», на месте происшествия работает оперативная группа, для устранения последствий инцидента привлечены 18 человек и четыре единицы техники.

До этого британская газета Financial Times писала, что в мире возрос риск возникновения инцидентов с разливом нефти из-за того, что страны Запада запретили своим предприятиям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги в отношении судов, которые перевозят нефть из РФ по цене выше согласованного лимита ($60 за баррель).

Ранее пожарные потушили пылающую телегу на съемках «Плевако».

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