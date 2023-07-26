На Москву и область обрушилась непогода

Тропический ливень с грозой обрушился на Москву и Московскую область во второй половине 26 июля. Жители и гости столицы показывают в социальных сетях последствия непогоды.

Сильный ливень, который сопровождает гроза, идет во многих районах российской столицы, в том числе в центре города. Град наблюдается в городах Жуковский и Раменское в Московской области.

Некоторые дороги в столице превратились в реки. В ряде районов машины на стоянках наполовину подтоплены. Москвичи без транспортных средств передвигаются по колено в воде.

Утром Гидрометцентр России сообщил, что в Москве 26 июля ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, гроза, град и до +25℃. Отмечалось, что желтый уровень погодной опасности будет действовать в столице и области с 10:00 до 21:00 среды.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявлял, что начиная со среды в Москве и Подмосковье ожидается потепление до плюс 25-31°C. Однако он предупреждал, что в регионе будут кратковременные дожди на протяжении всей недели.

Ранее двое мужчин катались по Красноярску в надувном бассейне.