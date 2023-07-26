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Политолог прокомментировал новость о ранении на Украине американца Рида

Политолог-американист Дудаков: обменянный на Ярошенко Рид мог заниматься шпионажем на Украине

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Patrick Semansky/AP

Американец Тревор Рид, которого приговорили в России к девяти годам тюрьмы, обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, а позднее вывезли с Украины раненым, мог заниматься инструктированием украинских военных или шпионажем. Об этом газете «Взгляд» сказал политолог-американист Малек Дудаков.

Накануне стало известно, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид получил ранение во время боев на Украине и теперь лечится в ФРГ.

По словам Дудакова, Рид вполне мог решить отомстить России за заключение.

«Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – отметил эксперт.

Дудаков подчеркнул, что заявления о том, что он находился на Украине по собственной инициативе, — это «типичная легенда для всех американских наемников», которые находятся в горячих точках неофициально, но имеют контракт с Пентагоном.

Инцидент с Ридом может поставить под угрозу возможность дальнейшего диалога США и России по обмену заключенными, считает политолог.

Тревора Рида задержали в Москве летом 2019 года. Его приговорили к девяти годам за применение насилия к правоохранителям. В апреле 2022-го в Стамбуле его обменяли на Ярошенко.

В Белом доме заявили, что раненный в результате взрыва мины на Украине Рид не действовал от имени США.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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