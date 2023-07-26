Столица Греции Афины могут превратиться в пустыню из-за лесных пожаров, пишет Bloomberg.

По данным агентства, из-за сильной жары в стране все чаще происходят лесные пожары, которые разрушают оливковые рощи и сосновые леса. Как отмечают эксперты, из-за уничтожений лесных массивов в городе может начаться опустынивание.

Ранее сообщалось, что российская сторона не получала от Греции обращений за помощью в тушении лесных пожаров. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также представитель МИД РФ выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа пожарного самолета на острове Эвбея 25 июля. В связи с гибелью летчиков в Вооруженных силах страны объявлен трехдневный траур.

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо повиниться и просить Россию прислать самолеты.

Ранее в Иудейских горах нашли пещеру древних некромантов.