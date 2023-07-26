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В Иваново запустили первое в России производство тканей с собственной «дышащей» мембраной

В Иваново будут производить ткани с мембранным слоем собственной разработки

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ФРП Ивановской области

Компания «Фотопринт-Иваново», входящая в группу «Меркурий», запустила первое в России производство тканей с мембранным слоем собственной разработки, сообщает пресс-служба компании.

Инвестиции в создание отечественного производства тканей с мембраной составили почти 120 млн рублей, из которых 35 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 15 млн – региональный ФРП Ивановской области.

С помощью средств ФРП предприятие закупило современное высокопроизводительное оборудование для производства мембранного материала, что обеспечивает расширение ассортимента и увеличение объемов выпуска инновационных тканей на его основе. Компания планирует выпускать более 600 тысяч погонных метров готовой продукции в год.

Ткани с мембранным слоем используются при пошиве верхней одежды, одежды для спорта и отдыха, одежды для экстремальных погодных условий, специальной одежды и обуви, а также туристических палаток.

«До создания современного автоматического производства гидрофильного мембранного материала, использующегося в качестве специального слоя в многослойных мембранных тканях, наше производство приобретало мембрану у зарубежных производителей. Созданный с помощью займа ФРП производственный комплекс обеспечит импортозамещение, снизит себестоимость продукции, расширит ассортимент и повысит производительность», – отметил учредитель «Фотопринт-Иваново» Анатолий Кутняков.

В рамках запуска нового производства на предприятии создано 12 дополнительных рабочих мест.

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