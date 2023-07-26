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В городах ЛНР стартовал просветительский форум общества «Знание»

Участникам форума общества «Знание» расскажут о влиянии общественных организаций на личный рост

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Российское общество «Знание»

Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации проводят Всероссийскую акцию «Знание. Лекторий» со школьниками из освобожденных городов ЛНР: Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, сообщает пресс-служба общества.

Форум стартовал 25 июля в Северодонецке. На базе школ проходят просветительские уроки, встречи с общественными деятелями, экспертами из различных областей знаний.

«Наше общество было возрождено по поручению Владимира Путина в 2016 году. Основной платформой для работы у нас является интернет, но мы понимаем вашу ситуацию и очень хотим дотянуться до вас очно. Я уверена, что один из проектов, которых у нас очень много, сможет вас заинтересовать», — обратилась к школьникам директор представительства российского общества «Знание» в ЛНР Мария Михайлова.

В мэрии Северодонецка рассказали, что дети с интересом слушали выступающих и уже выразили желание участвовать в новом для себя формате.

«Посещение стало познавательным и для самих представителей общества, ведь Северодонецк – пример возрождающегося города, где несмотря на отсутствие некоторых средств коммуникации дети и подростки учатся, познают мир и стремятся к новым знаниям», - отметили в администрации Северодонецка.

В рамках форума молодые люди смогут получить знания, необходимые для развития критического мышления и лидерских качеств, узнают о важности образования и о том, как адаптироваться к изменяющимся условиям. Участникам расскажут и о влиянии общественных организаций на личный и профессиональный рост.

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