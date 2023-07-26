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Метеоэксперт спрогнозировал тропические ливни на текущей неделе

Синоптик Тишковец предупредил о тропических ливнях в Центральной части РФ с 28 по 30 июля

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Павел Бедняков/РИА Новости

Тропические ливни могут обрушиться уже в ближайшую пятницу и в выходные на Центральную Россию, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам метеоэксперта, сильные осадки связаны с выходом сурового «балканца».

«После ослабления осадков в четверг в пятницу и в выходные на Центральную Россию и Черноземье обрушатся настоящие тропические ливни, связанные с выходом сурового «балканца» — балканского циклона, насыщенного морской влагой и теплом...», — добавил Тишковец.

Как отметил эксперт, подобный циклон может послужить «идеальной базой» для образования грозовых облаков.

Прогнозируется, что до конца нынешней недели в центральном регионе РФ местами прольется до 60-80 мм. осадков.

До этого метеоролог Татьяна Позднякова предупреждала, что понижение температур ожидается в Москве к выходным. По ее словам, погода в столице очень неустойчива.

Синоптик спрогнозировал до +31 градуса в Москве в конце недели, сообщили «Известия».

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