Путин поздравил российских старшеклассников с победой на международной олимпиаде

Четверых российских старшеклассников, занявших призовые места на престижной международной олимпиаде по химии в Швейцарии, поздравил президент России. Об этом сообщает ТАСС.

«Вы достойно представили нашу страну на этих престижных и ответственных соревнованиях, уверенно подтвердили свои глубокие знания и блестящую подготовку», — говорится в сообщении президента.

Золотых медалей удостоились Никита Перов из Татарстана, он вошел в тройку победителей олимпиады, Сергей Росляков из Москвы, Вадим Харисов из Республиканского инженерного лицея-интерната в Уфе. Серебряную медаль взял ученик алтайской школы № 2 Алексей Михеев.

В поздравительной телеграмме Владимир Путин подчеркнул, что завоеванные медали — заслуженная награда за талант, упорный труд, характер и целеустремленность.

Школьников также поздравил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Международная олимпиада по химии проводится с 1968 года. В 2022 году сборная России завоевала на ней четыре золотые медали.

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