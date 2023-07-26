Обвиняемого в диверсии на путях в Брянске приговорили к 22 годам

Второй Западный окружной военный суд осудил обвиняемого в диверсии на железной дороге в Брянске в 2022 году Сергея Булавина на 22 года заключения. Об этом сообщает ТАСС.
Мужчина будет отбывать срок в колонии строгого режима. Также его обязали уплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз дважды сообщал о взрывах на железнодорожных путях региона: в июле и октябре 2022 года.
22 октября 2022 года Крымская железная дорога запретила делать фото и видео с поездами и объектами дороги.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.