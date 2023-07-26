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Сотрудник ж/д станции пострадал во время пожара на вокзале в Рязанской области

СК: работник железнодорожной станции отравился парами серы при пожаре на станции в Сасово

Сотрудник железнодорожной станции отравился парами серы в результате пожара на станции Сасово в Рязанской области, его доставили в больницу. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в официальном Telegram-канале.

26 июля в районе 7 часов утра четыре вагона грузового поезда №2231 задымились, а затем произошло возгорание. Площадь пожара достигала 80 кв. м., его уже потушили.

С подозрением на отравление парами серы был госпитализирован работник железнодорожной станции. Тление серы было оперативно ликвидировано.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура установит все обстоятельства случившегося. Жизни и здоровью сотруднику ж/д станции ничего не угрожает, он находится под наблюдением врачей, добавили в ведомстве.

Известно, что движение поездов возобновлено. Пассажирские составы пойдут далее по своему расписанию.

До этого цистерны с топливом и склад горюче-смазочных материалов загорелись на ж/д станции в Уфе. На тушение огня выезжали несколько пожарных частей.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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